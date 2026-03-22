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Municipales dans l’Eure : une participation en nette hausse à la mi-journée



Dimanche 22 Mars 2026 - 12:10



À 12h, près d’un électeur sur cinq s’est déjà rendu aux urnes dans l’Eure pour le second tour des municipales. Un niveau de mobilisation supérieur à celui observé en 2020 à la même heure.



A voté - illustration
A voté - illustration
À la mi-journée, la mobilisation électorale progresse dans le département de l’Eure. Selon les données communiquées par la préfecture, le taux de participation atteint 19,20 % à 12h ce dimanche.

Un chiffre en hausse par rapport au second tour des élections municipales de 2020, où 15,90 % des électeurs s’étaient déplacés à la même heure. Un écart de plus de trois points qui traduit un regain d’intérêt pour ce scrutin local.

Une dynamique à confirmer dans l’après-midi

Au total, 57 981 électeurs sont appelés à voter dans les communes concernées par ce second tour. Vingt-cinq listes ont été déposées dans le département, dont une ayant fait l’objet d’une fusion à Terres de Bord.

Pour mémoire, en 2020, la participation avait atteint 33 % à 17h, avant de s’établir à 40,70 % au final. La tendance observée à la mi-journée devra donc se confirmer dans les prochaines heures pour mesurer l’ampleur réelle de la mobilisation.

Un nouveau pointage est attendu en fin d’après-midi, avant les résultats définitifs dans la soirée.
 



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