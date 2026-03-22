Municipales dans l’Eure : une participation en nette hausse à la mi-journée

À la mi-journée, la mobilisation électorale progresse dans le département de l’Eure. Selon les données communiquées par la préfecture, le taux de participation atteint 19,20 % à 12h ce dimanche.
Un chiffre en hausse par rapport au second tour des élections municipales de 2020, où 15,90 % des électeurs s’étaient déplacés à la même heure. Un écart de plus de trois points qui traduit un regain d’intérêt pour ce scrutin local.
Un chiffre en hausse par rapport au second tour des élections municipales de 2020, où 15,90 % des électeurs s’étaient déplacés à la même heure. Un écart de plus de trois points qui traduit un regain d’intérêt pour ce scrutin local.
Une dynamique à confirmer dans l’après-midi
Au total, 57 981 électeurs sont appelés à voter dans les communes concernées par ce second tour. Vingt-cinq listes ont été déposées dans le département, dont une ayant fait l’objet d’une fusion à Terres de Bord.
Pour mémoire, en 2020, la participation avait atteint 33 % à 17h, avant de s’établir à 40,70 % au final. La tendance observée à la mi-journée devra donc se confirmer dans les prochaines heures pour mesurer l’ampleur réelle de la mobilisation.
Un nouveau pointage est attendu en fin d’après-midi, avant les résultats définitifs dans la soirée.
Pour mémoire, en 2020, la participation avait atteint 33 % à 17h, avant de s’établir à 40,70 % au final. La tendance observée à la mi-journée devra donc se confirmer dans les prochaines heures pour mesurer l’ampleur réelle de la mobilisation.
Un nouveau pointage est attendu en fin d’après-midi, avant les résultats définitifs dans la soirée.