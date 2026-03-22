Municipales dans l’Eure : les maires sortants d'Evreux et de Louviers retrouvent leur siège

Avec une participation en forte hausse par rapport à 2020, le second tour des municipales dans l’Eure confirme un regain d’intérêt des électeurs. Les résultats, désormais officiels, valident la réélection notamment de Guy Lefrand à Evreux et de François-Xavier Priollaud à Louviers.