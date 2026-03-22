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Municipales dans l’Eure : les maires sortants d'Evreux et de Louviers retrouvent leur siège



Dimanche 22 Mars 2026 - 21:04



Avec une participation en forte hausse par rapport à 2020, le second tour des municipales dans l’Eure confirme un regain d’intérêt des électeurs. Les résultats, désormais officiels, valident la réélection notamment de Guy Lefrand à Evreux et de François-Xavier Priollaud à Louviers.



Guy Lefrand, maire sortant, est réélu à Evreux face à Samuel Brigantino. A Louviers, le maire sortant François-Xavier Priollaud l'emporte devant Philippe Brun (Photos X)
Guy Lefrand, maire sortant, est réélu à Evreux face à Samuel Brigantino. A Louviers, le maire sortant François-Xavier Priollaud l'emporte devant Philippe Brun (Photos X)
Les résultats du second tour des élections municipales et communautaires sont désormais disponibles dans l’Eure, où la participation marque une nette hausse par rapport au précédent scrutin de 2020.

Dans le département, 53,11 % des électeurs inscrits se sont déplacés ce dimanche 22 mars pour le second tour. Un niveau bien supérieur à celui observé en 2020, où la participation s’était établie à 40,7 %.

Le taux reste toutefois en retrait par rapport à 2014, année lors de laquelle 63,2 % des inscrits avaient pris part au second tour des élections municipales et communautaires dans l’Eure.

Résultats commune par commune

Les résultats détaillés par commune ont été mis en lignesur le site du ministère de l’Intérieur. Ils permettent de consulter, ville par ville, l’issue de ce second tour dans les communes concernées du département.

Les résultats de l'Eure ville par ville : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/municipales2026/ensemble_geographique/28/27/index.html

Pour l'heure, on peut annoncer la réélection de Guy Lefrand à Evreux avec 34,58% des suffrages exprimés. La liste du maire sortant "Unis pour Evreux"  était confrontée à trois autres listes : Evreux en mouvement, conduite par Samuel Brigantino, qui obtient 30,65%, Evreux en commun de Gérarde Silighini (22,12%)  et Evreux  rassemblée emmenée par Euégrie Petitjean, du Rassembklement national (12,66%)

A Louviers, c'est également la liste du maire sortant, François-Xavier Priollaud, qui l'emporte avec 46,79% des suffrages exprimés. Elle devance "Louviers pour tous" conduite par le socialiste Philippe Brun, créditée de 45,10% et "Agris pour Louviers" de Patrice Pauper (Rassemblement national) qui recueille 4,33%. 
 

Plus de résultats à venir 



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