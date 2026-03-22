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Municipales 2026 : le taux de participation atteint 53% à 17 heures en Seine-Maritime



Dimanche 22 Mars 2026 - 17:13



À 17 heures, la participation au second tour des élections municipales en Seine-Maritime atteint 53,56 %, soit plus de 12 points de plus qu’au même moment en 2020.



12 points de plus qu'en 2020, à 17 heures - Illustration
12 points de plus qu'en 2020, à 17 heures - Illustration
La mobilisation électorale se confirme en Seine-Maritime, ce dimanche 22 mars 2026. A 17 heures, le taux de participation au deuxième tour des élections municipales 2026 s’élève à 53,56 % .

Lors du second tour des municipales de 2020, la participation atteignait 41,31 % à la même heure. L’écart est donc de 12,25 points, signe d’un scrutin davantage suivi dans le département.

Une participation supérieure à celle de 2020

Cette tendance haussière observée tout au long de la journée laisse entrevoir une participation finale plus élevée qu’il y a six ans, dans un contexte où plusieurs communes de Seine-Maritime restent particulièrement disputées.

Les chiffres définitifs de participation seront connus à l’issue de la fermeture des bureaux de vote, avant les premiers résultats attendus dans la soirée.

À RETENIR 

Participation à 17 heures en 2026 : 53,56 %
Participation à 17 heures en 2020 : 41,31 %
Évolution : +12,25 points



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