Municipales 2026 : le taux de participation atteint 53% à 17 heures en Seine-Maritime

La mobilisation électorale se confirme en Seine-Maritime, ce dimanche 22 mars 2026. A 17 heures, le taux de participation au deuxième tour des élections municipales 2026 s’élève à 53,56 % .
Lors du second tour des municipales de 2020, la participation atteignait 41,31 % à la même heure. L’écart est donc de 12,25 points, signe d’un scrutin davantage suivi dans le département.
Lors du second tour des municipales de 2020, la participation atteignait 41,31 % à la même heure. L’écart est donc de 12,25 points, signe d’un scrutin davantage suivi dans le département.
Une participation supérieure à celle de 2020
Cette tendance haussière observée tout au long de la journée laisse entrevoir une participation finale plus élevée qu’il y a six ans, dans un contexte où plusieurs communes de Seine-Maritime restent particulièrement disputées.
Les chiffres définitifs de participation seront connus à l’issue de la fermeture des bureaux de vote, avant les premiers résultats attendus dans la soirée.
Les chiffres définitifs de participation seront connus à l’issue de la fermeture des bureaux de vote, avant les premiers résultats attendus dans la soirée.
À RETENIR
Participation à 17 heures en 2026 : 53,56 %
Participation à 17 heures en 2020 : 41,31 %
Évolution : +12,25 points
Participation à 17 heures en 2026 : 53,56 %
Participation à 17 heures en 2020 : 41,31 %
Évolution : +12,25 points