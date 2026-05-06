Un poids lourd se couche sur la rocade près de Montivilliers : le conducteur blessé

Le conducteur du camion blessé a été transporté par les sapeurs-pompiers vers l(hôpital de Montivilliers - Illustration © infonormandie
La circulation a été réduite à une voie ce mercredi sur la rocade D489, dans le sens Saint-Martin-du-Manoir vers Montivilliers, après l’accident d’un poids lourd. Le véhicule s’est couché sur le flanc, peu avant 18 heures, pour une raison qui reste à déterminer.
À l’arrivée des secours, le conducteur, resté un temps dans sa cabine, avait pu en sortir. Blessé légèrement, il a été pris en charge sur place avant d’être transporté vers le centre hospitalier Jacques-Monod, à Montivilliers.
À l’arrivée des secours, le conducteur, resté un temps dans sa cabine, avait pu en sortir. Blessé légèrement, il a été pris en charge sur place avant d’être transporté vers le centre hospitalier Jacques-Monod, à Montivilliers.
Dix-neuf sapeurs-pompiers mobilisés
Dix-neuf sapeurs-pompiers, avec cinq engins, ont été engagés sur le lieu de l'accident. Les secours ont sécurisé la zone, mis en place un balisage et assuré une protection incendie autour du poids lourd accidenté.
La police nationale, le SMUR et les services de voirie étaient également sur place. Les circonstances de l’accident devront être précisées.
La police nationale, le SMUR et les services de voirie étaient également sur place. Les circonstances de l’accident devront être précisées.