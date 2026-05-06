Un poids lourd se couche sur la rocade près de Montivilliers : le conducteur blessé

SEINE-MARITIME

Un poids lourd s’est couché sur le flanc, ce mercredi en fin d’après-midi, sur la D489 entre Saint-Martin-du-Manoir et Montivilliers. Le conducteur, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital Monod.