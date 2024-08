Mina, la jeune fille de 13 ans disparue près de Rouen, a été retrouvée saine et sauve

Mina, 13 ans, a été retrouvée saine et sauve ce mercredi soir. La jeune fille faisait l'objet d'un appel à témoin pour disparition inquiétante diffusé mardi par les services de police, sur les réseaux sociaux et dans la presse, dont infonormandie.com.



Elle n'avait pas donné signe de vie depuis le 25 juillet, jour de sa disparition du foyer où elle est hébergée à Canteleu (Seine-Maritime). Mina a été retrouvée dans la soirée d'hier en bonne santé, grâce aux réseaux sociaux, indique-t-on à l'hôtel de police de Rouen, sans plus de précision.