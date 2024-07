Meurtre de Célya, 6 ans, en Seine-Maritime : le procureur évoque « des faits d'une extrême violence »

Lors de ses premières auditions à l’hôpital, la maman de Célya a pu indiquer que son compagnon, avec lequel elle vivait depuis environ deux ans souffre de troubles psychiatriques et est consommateur de produits stupéfiants, précise le procureur. « Hier soir, détaille le magistrat, après un différend de couple, il s’en serait pris physiquement à Célya, la claquant violemment. Sa maman serait alors intervenue pour protéger sa fille et aurait alors subit à son tour des violences. Son concubin aurait saisi un couteau de cuisine et lui aurait porté plusieurs coups ».



Neuf plaies au moins, peu profondes, pouvant résulter de l’utilisation d’une arme blanche ont été relevées.



L’audition de la victime était toujours en cours ce samedi matin à l’hôpital. Une perquisition du domicile a été réalisée, qui sera suivie de l’audition du mis en cause, en garde à vue depuis 6 heures ce matin.