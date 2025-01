Météo : vigilance jaune pour l’Eure et la Seine-Maritime face au risque de neige et de verglas

Météo France a placé l’Eure et la Seine-Maritime en vigilance jaune en raison des conditions météorologiques attendues à partir de la nuit de jeudi à vendredi.



L’Eure sous vigilance neige-verglas



Dès minuit et jusqu’à 11h ce vendredi 3 janvier, l’Eure sera concernée par un risque de neige et de verglas. Les routes mouillées pourront geler, rendant les déplacements potentiellement dangereux.



La Seine-Maritime en double vigilance



En Seine-Maritime, la vigilance jaune pour les crues sur le tronçon de l’Epte reste en vigueur. Par ailleurs, le département bascule également en vigilance neige-verglas à partir de minuit, selon les prévisions de Météo France.