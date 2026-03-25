Merey : Gérard Petit retrouve son fauteuil de maire

Dans la foulée, le maire a procédé à la désignation de ses adjoints. Romain Bourgine a été élu premier adjoint, suivi de Nelly Ledru en deuxième position et de Jérémy Barbier comme troisième adjoint.



Les élus ont également procédé à la désignation des présidents de commissions, posant les bases de l’organisation municipale pour le nouveau mandat.



Inscrite à l’ordre du jour, la question des indemnités du maire et des adjoints n’a pas été abordée. Elle sera examinée lors d’une prochaine réunion du conseil municipal.