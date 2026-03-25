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Merey : Gérard Petit retrouve son fauteuil de maire

EURE



Mercredi 25 Mars 2026 - 17:06



Seul candidat en lice, Gérard Petit a été réélu sans surprise lors de l’installation du nouveau conseil municipal. L’équipe s’est mise en ordre de marche avec la désignation des adjoints.



La séance d’installation prévue le vendredi 20 mars avait dû être annulée in extremis en raison du délai non respecté de la convocation - Photo infoNormandie
La séance d’installation prévue le vendredi 20 mars avait dû être annulée in extremis en raison du délai non respecté de la convocation - Photo infoNormandie
Mardi soir, à Mérey (Eure), le nouveau conseil municipal issu du premier tour des élections du 15 mars s’est réuni pour procéder à son installation. Sur les onze élus, neuf étaient présents. Deux conseillers de la liste adverse, Eric Kéléchian et Véronique Cudorge, étaient absents, retenus par leurs obligations professionnelles.

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Sans opposition, Gérard Petit a été reconduit dans ses fonctions de maire. Il a obtenu les suffrages des neuf élus présents, retrouvant ainsi officiellement son fauteuil à la tête de la commune. Le vote a eu lieu à bulletins secrets.

Désignation de trois adjoints

Dans la foulée, le maire a procédé à la désignation de ses adjoints. Romain Bourgine a été élu premier adjoint, suivi de Nelly Ledru en deuxième position et de Jérémy Barbier comme troisième adjoint.

Les élus ont également procédé à la désignation des présidents de commissions, posant les bases de l’organisation municipale pour le nouveau mandat.

Inscrite à l’ordre du jour, la question des indemnités du maire et des adjoints n’a pas été abordée. Elle sera examinée lors d’une prochaine réunion du conseil municipal.

A SAVOIR - Les onze élus du conseil municipal

Gérard Petit, Nelly Ledru, Romain Bourgine, Hailee Tindale, Mathis Baudry, Brigitte Albert, Fabien Lecerf, Marie-Rose Malsang, Jérémy Barbier (liste Merey Uni), Éric Kelechian, Véronique Cudorge (Ensemble pour Merey).



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