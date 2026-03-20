À Mérey, l’installation du nouveau conseil municipal annulée au dernier moment

Faux départ pour la nouvelle équipe municipale de Mérey, dans l’Eure. La réunion d’installation des onze élus issus du scrutin de dimanche dernier, attendue ce vendredi soir, n’a finalement pas eu lieu. Le maire sortant, Gérard Petit, réélu dès le premier tour avec neuf colistiers, a annoncé l’annulation au tout dernier moment.



Selon le motif avancé, la préfecture n’aurait pas validé la convocation du conseil municipal. En cause : le non-respect du délai légal. Si les convocations adressées aux nouveaux élus portent bien la date du 16 mars, elles n’auraient été envoyées que le 18 mars pour une séance prévue le 20 mars, soit un délai jugé insuffisant. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation doit en effet être adressée trois jours francs au moins avant la réunion.