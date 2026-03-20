À Mérey, l’installation du nouveau conseil municipal annulée au dernier moment

La séance d’installation du nouveau conseil municipal qui prévoit l’élection du maire doit avoir lieu au plus tard le premier dimanche après l’élection - illustration
Faux départ pour la nouvelle équipe municipale de Mérey, dans l’Eure. La réunion d’installation des onze élus issus du scrutin de dimanche dernier, attendue ce vendredi soir, n’a finalement pas eu lieu. Le maire sortant, Gérard Petit, réélu dès le premier tour avec neuf colistiers, a annoncé l’annulation au tout dernier moment.
Selon le motif avancé, la préfecture n’aurait pas validé la convocation du conseil municipal. En cause : le non-respect du délai légal. Si les convocations adressées aux nouveaux élus portent bien la date du 16 mars, elles n’auraient été envoyées que le 18 mars pour une séance prévue le 20 mars, soit un délai jugé insuffisant. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation doit en effet être adressée trois jours francs au moins avant la réunion.
Selon le motif avancé, la préfecture n’aurait pas validé la convocation du conseil municipal. En cause : le non-respect du délai légal. Si les convocations adressées aux nouveaux élus portent bien la date du 16 mars, elles n’auraient été envoyées que le 18 mars pour une séance prévue le 20 mars, soit un délai jugé insuffisant. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation doit en effet être adressée trois jours francs au moins avant la réunion.
Une séance reportée
Cette première réunion devait permettre d’élire le maire, ses adjoints, mais aussi de désigner les présidents de commissions. Gérard Petit, qui devrait logiquement briguer un nouveau mandat de maire, a indiqué que la séance était reportée au 24 mars en début de soirée.
En principe, le premier conseil municipal doit se tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le scrutin lorsqu’une équipe est élue dès le premier tour. Pour les municipales 2026, cette fenêtre allait donc du 20 au 22 mars.
En principe, le premier conseil municipal doit se tenir au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le scrutin lorsqu’une équipe est élue dès le premier tour. Pour les municipales 2026, cette fenêtre allait donc du 20 au 22 mars.
Un recours déposé par la liste adverse
À signaler par ailleurs qu’un recours aurait été déposé auprès du tribunal administratif par la liste adverse « Ensemble pour Merey » conduite par Eric Kéléchian. Cet ancien adjoint et un autre membre de sa liste, Véronique Aimé, ont été élus au premier tour.