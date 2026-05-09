Rock celtique : deux groupes belges en concert au Silo de Verneuil-sur-Avre

The Lucky Trolls et leur Irish punk survitaminé - Photo fournie par le Silo
Le rock celtique belge sera à l’honneur vendredi 22 mai 2026 au Le Silo avec une soirée réunissant The Manky Melters et The Lucky Trolls. Un rendez-vous placé sous le signe de l’énergie punk, des mélodies irlandaises et des refrains taillés pour le live.
Les portes ouvriront à 20h30. Les tarifs sont fixés à 16 euros, avec un tarif réduit à 9 euros pour les moins de 18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emploi.
Les portes ouvriront à 20h30. Les tarifs sont fixés à 16 euros, avec un tarif réduit à 9 euros pour les moins de 18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emploi.
Une soirée entre folk punk et énergie festive
Portés par une identité mêlant folk celtique, punk rock et esprit festif, les deux groupes promettent un concert intense et fédérateur. Entre rythmes irlandais, refrains à reprendre en chœur et ambiance survoltée, le public est invité à plonger dans un univers aussi rebelle que convivial.
Leur univers oscille entre critiques sociales, hymnes festifs et énergie débordante. Sur scène, la formation belge mise sur une proximité immédiate avec le public et une atmosphère résolument explosive.
Habitués des salles et festivals en Belgique, en France, en Suisse ou encore au Luxembourg, les cinq musiciens revendiquent une mission simple : faire chanter et danser le public au rythme des violons irlandais et des guitares saturées.
- The Manky Melters, l’énergie brute venue de Belgique
Leur univers oscille entre critiques sociales, hymnes festifs et énergie débordante. Sur scène, la formation belge mise sur une proximité immédiate avec le public et une atmosphère résolument explosive.
- The Lucky Trolls et leur Irish punk survitaminé
Habitués des salles et festivals en Belgique, en France, en Suisse ou encore au Luxembourg, les cinq musiciens revendiquent une mission simple : faire chanter et danser le public au rythme des violons irlandais et des guitares saturées.
The Manky Melters, l’énergie brute venue de Belgique - Photo fournie par le Silo
A SAVOIR
The Manky Melters + The Lucky Trolls
Vendredi 22 mai 2026, salle Le Silo à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure).
Ouverture des portes à 20h30
Tarifs : 16 € / 9€ (-18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emplois)
The Manky Melters + The Lucky Trolls
Vendredi 22 mai 2026, salle Le Silo à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure).
Ouverture des portes à 20h30
Tarifs : 16 € / 9€ (-18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emplois)