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Rock celtique : deux groupes belges en concert au Silo de Verneuil-sur-Avre


Samedi 9 Mai 2026 - 01:31




The Lucky Trolls et leur Irish punk survitaminé - Photo fournie par le Silo
The Lucky Trolls et leur Irish punk survitaminé - Photo fournie par le Silo
Le rock celtique belge sera à l’honneur vendredi 22 mai 2026 au Le Silo avec une soirée réunissant The Manky Melters et The Lucky Trolls. Un rendez-vous placé sous le signe de l’énergie punk, des mélodies irlandaises et des refrains taillés pour le live.

Les portes ouvriront à 20h30. Les tarifs sont fixés à 16 euros, avec un tarif réduit à 9 euros pour les moins de 18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emploi.

Une soirée entre folk punk et énergie festive

Portés par une identité mêlant folk celtique, punk rock et esprit festif, les deux groupes promettent un concert intense et fédérateur. Entre rythmes irlandais, refrains à reprendre en chœur et ambiance survoltée, le public est invité à plonger dans un univers aussi rebelle que convivial.
 
  • The Manky Melters, l’énergie brute venue de Belgique
Mené par la voix puissante de Riada, The Manky Melters bouscule les codes du folk-punk celtique avec des compositions mêlant mélodies fédératrices et rythmiques nerveuses. Le groupe rassemble cinq musiciens expérimentés, dont trois issus de la formation celte-rock The Moorings.

Leur univers oscille entre critiques sociales, hymnes festifs et énergie débordante. Sur scène, la formation belge mise sur une proximité immédiate avec le public et une atmosphère résolument explosive.
 
  • The Lucky Trolls et leur Irish punk survitaminé
Formé en 2016 à Liège, The Lucky Trolls propose un Irish punk énergique nourri d’influences celtiques et punk rock. Le groupe s’est rapidement fait connaître grâce à un premier EP remarqué puis à l’album Raised Fist and Rebel Songs, sorti en 2022.

Habitués des salles et festivals en Belgique, en France, en Suisse ou encore au Luxembourg, les cinq musiciens revendiquent une mission simple : faire chanter et danser le public au rythme des violons irlandais et des guitares saturées.
The Manky Melters, l’énergie brute venue de Belgique - Photo fournie par le Silo
The Manky Melters, l’énergie brute venue de Belgique - Photo fournie par le Silo

A SAVOIR 
The Manky Melters + The Lucky Trolls
Vendredi 22 mai 2026, salle Le Silo à Verneuil d'Avre et d'Iton (Eure).
Ouverture des portes à 20h30
Tarifs : 16 € / 9€ (-18 ans, étudiants, adhérents et demandeurs d’emplois)



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