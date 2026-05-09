Rock celtique : deux groupes belges en concert au Silo de Verneuil-sur-Avre

The Manky Melters, l’énergie brute venue de Belgique

The Lucky Trolls et leur Irish punk survitaminé

Portés par une identité mêlant folk celtique, punk rock et esprit festif, les deux groupes promettent un concert intense et fédérateur. Entre rythmes irlandais, refrains à reprendre en chœur et ambiance survoltée, le public est invité à plonger dans un univers aussi rebelle que convivial.Mené par la voix puissante de Riada, The Manky Melters bouscule les codes du folk-punk celtique avec des compositions mêlant mélodies fédératrices et rythmiques nerveuses. Le groupe rassemble cinq musiciens expérimentés, dont trois issus de la formation celte-rock The Moorings.Leur univers oscille entre critiques sociales, hymnes festifs et énergie débordante. Sur scène, la formation belge mise sur une proximité immédiate avec le public et une atmosphère résolument explosive.Formé en 2016 à Liège, The Lucky Trolls propose un Irish punk énergique nourri d’influences celtiques et punk rock. Le groupe s’est rapidement fait connaître grâce à un premier EP remarqué puis à l’album Raised Fist and Rebel Songs, sorti en 2022.Habitués des salles et festivals en Belgique, en France, en Suisse ou encore au Luxembourg, les cinq musiciens revendiquent une mission simple : faire chanter et danser le public au rythme des violons irlandais et des guitares saturées.