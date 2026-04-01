Connectez-vous S'inscrire
L'essentiel de l'actualité

Mantes-la-Ville : appel à témoins après un accident mortel avenue du Vexin

YVELINES


Publié le Jeudi 9 Avril 2026 à 09:55

Un homme de 38 ans est décédé après avoir été percuté par un véhicule alors qu’il intervenait sur la voie publique à Mantes-la-Ville (Yvelines). La police a lancé un appel à témoins pour établir les circonstances de l’accident.



Le drame s'est produit à hauteur du 17, avenue du Vexin à Mantes-la-Ville, précisent les enquêteurs - Illustration Google Maps
Le drame s'est produit à hauteur du 17, avenue du Vexin à Mantes-la-Ville, précisent les enquêteurs - Illustration Google Maps
Le drame est survenu dans la matinée de ce mercredi 8 avril entre 9h10 et 9h30, au niveau du 17 avenue du Vexin, dans le quartier du Domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville. Selon les premiers éléments, la victime travaillait sur un chantier de fibre optique lorsqu’elle a été percutée par un véhicule. Malgré la prise en charge des secours, l’homme, qui sertait âgé de 38 ans, n’a pas survécu à ses blessures.

La circulation a été interrompue temporairement entre l’avenue Paul-Éluard et la rue Brassens afin de permettre l’intervention des secours et des forces de l’ordre.

Une enquête a été ouverte par le commissariat de Mantes-la-Jolie afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.

APPEL À TÉMOINS

Les enquêteurs recherchent toute personne ayant assisté à la scène ou susceptible d’apporter des éléments utiles.

📞 Contact : 01 30 94 87 11




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
index.php?action=html

Rétro Mantes : le salon vintage revient en avril au parc des expositions

18/04/2026

Mantes-la-Ville : sous la menace d'un couteau, une femme contrainte de retirer de l’argent

09/04/2026

Mantes-la-Ville : appel à témoins après un accident mortel avenue du Vexin

09/04/2026

Yvelines. Disparition inquiétante : un jeune homme de 21 ans recherché, appel à témoins

07/04/2026

Versailles : refus d’obtempérer, deux jeunes de 18 ans interpellés après un accident

07/04/2026

Faux policier à Andrésy : contrôle improvisé, garde à vue bien réelle

06/04/2026

Versailles : un collier arraché, le suspect traqué puis interpellé grâce aux caméras

03/04/2026

Surpris en train d’incendier une tractopelle à Limay, près de Mantes, un jeune homme condamné à un an de prison

03/04/2026

Une mère et son compagnon condamnés pour avoir contraint une adolescente à filmer leurs rapports sexuels

30/03/2026

Croissy-sur-Seine : trois mineurs interpellés en flagrant délit de cambriolage

25/03/2026

Plaisir : un automobiliste interpellé après un refus d’obtempérer, un policier légèrement blessé

23/03/2026

Achères : un homme interpellé pour exhibition sexuelle en pleine rue

22/03/2026

Magnanville : quatre mineurs interpellés en train de taguer un établissement scolaire

18/03/2026

Refus d’obtempérer à Mantes-la-Ville : un scooter sans plaque intercepté à l'issue d'une course-poursuite

16/03/2026

Trappes : condamné à 2 ans de prison ferme pour harcèlement et menaces sur son ex-compagne

13/03/2026
Afficher plus d'articles

Infoyvelines
Les infos les + lues

Surpris en train d’incendier une tractopelle à Limay, près de Mantes, un jeune homme condamné à un an de prison

03/04/2026

Versailles : un collier arraché, le suspect traqué puis interpellé grâce aux caméras

03/04/2026

Yvelines. Disparition inquiétante : un jeune homme de 21 ans recherché, appel à témoins

07/04/2026

Faux policier à Andrésy : contrôle improvisé, garde à vue bien réelle

06/04/2026

Versailles : refus d’obtempérer, deux jeunes de 18 ans interpellés après un accident

07/04/2026
Vous-êtes témoin d'un événement ? Cliquez ici
La reproduction de textes, photos et vidéos publiés sur @infonormandie.com doit faire l'objet d'une demande expresse auprès du webmaster du site.
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags