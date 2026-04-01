Mantes-la-Ville : appel à témoins après un accident mortel avenue du Vexin

Le drame est survenu dans la matinée de ce mercredi 8 avril entre 9h10 et 9h30, au niveau du 17 avenue du Vexin, dans le quartier du Domaine de la Vallée à Mantes-la-Ville. Selon les premiers éléments, la victime travaillait sur un chantier de fibre optique lorsqu’elle a été percutée par un véhicule. Malgré la prise en charge des secours, l’homme, qui sertait âgé de 38 ans, n’a pas survécu à ses blessures.



La circulation a été interrompue temporairement entre l’avenue Paul-Éluard et la rue Brassens afin de permettre l’intervention des secours et des forces de l’ordre.



Une enquête a été ouverte par le commissariat de Mantes-la-Jolie afin de déterminer les circonstances précises de l’accident.



APPEL À TÉMOINS



Les enquêteurs recherchent toute personne ayant assisté à la scène ou susceptible d’apporter des éléments utiles.



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