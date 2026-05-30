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À Gueures, un automobiliste de 50 ans meurt dans une sortie de route

SEINE-MARITIME


Samedi 30 Mai 2026 - 10:20

Un homme de 50 ans est décédé ce samedi matin dans un accident impliquant son seul véhicule, rue de la Vallée à Gueures, près de Dieppe. Une seconde personne, choquée, a été prise en charge.




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Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi matin, rue de la Vallée à Gueures, en Seine-Maritime. Les secours ont été appelés à 6h56 pour un véhicule retrouvé sur le toit.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une voiture seule était impliquée. À bord ou à proximité, un homme de 50 ans se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention des secours et du SMUR, il a été déclaré décédé par le médecin sur place.
 

Une seconde personne choquée

Le bilan fait également état d’une personne choquée, qui se trouvait dans un second véhicule. Vingt sapeurs-pompiers, avec six engins, ainsi une équipe du SMUR ont été mobilisés sur cette intervention.

Une enquête, confiée à la gendarmerie, devra déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.
 



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