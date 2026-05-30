À Gueures, un automobiliste de 50 ans meurt dans une sortie de route

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi matin, rue de la Vallée à Gueures, en Seine-Maritime. Les secours ont été appelés à 6h56 pour un véhicule retrouvé sur le toit.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une voiture seule était impliquée. À bord ou à proximité, un homme de 50 ans se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention des secours et du SMUR, il a été déclaré décédé par le médecin sur place.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont constaté qu’une voiture seule était impliquée. À bord ou à proximité, un homme de 50 ans se trouvait en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention des secours et du SMUR, il a été déclaré décédé par le médecin sur place.
Une seconde personne choquée
Le bilan fait également état d’une personne choquée, qui se trouvait dans un second véhicule. Vingt sapeurs-pompiers, avec six engins, ainsi une équipe du SMUR ont été mobilisés sur cette intervention.
Une enquête, confiée à la gendarmerie, devra déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.
Une enquête, confiée à la gendarmerie, devra déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel.