Don du sang : les réserves sous tension, l’EFS multiplie les rendez-vous en Normandie

Le mois de juin sera placé sous le signe de la solidarité en Normandie. À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’Établissement français du sang (EFS) déploie une série d’événements destinés à sensibiliser le public et à encourager le don sous le slogan : « Tous unis par le don ».



Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement délicat. Chaque année, la période estivale entraîne une baisse des dons en raison des départs en vacances, des week-ends prolongés et des changements d’habitudes. Cette situation est accentuée par les fortes chaleurs observées ces derniers jours, qui contribuent à fragiliser davantage les réserves de produits sanguins.