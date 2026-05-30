Don du sang : les réserves sous tension, l’EFS multiplie les rendez-vous en Normandie

Le mois de juin sera placé sous le signe de la solidarité en Normandie. À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’Établissement français du sang (EFS) déploie une série d’événements destinés à sensibiliser le public et à encourager le don sous le slogan : « Tous unis par le don ».
Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement délicat. Chaque année, la période estivale entraîne une baisse des dons en raison des départs en vacances, des week-ends prolongés et des changements d’habitudes. Cette situation est accentuée par les fortes chaleurs observées ces derniers jours, qui contribuent à fragiliser davantage les réserves de produits sanguins.
Cette mobilisation intervient dans un contexte particulièrement délicat. Chaque année, la période estivale entraîne une baisse des dons en raison des départs en vacances, des week-ends prolongés et des changements d’habitudes. Cette situation est accentuée par les fortes chaleurs observées ces derniers jours, qui contribuent à fragiliser davantage les réserves de produits sanguins.
Des rendez-vous originaux pour attirer de nouveaux donneurs
Plusieurs temps forts sont programmés sur les secteurs de Rouen, du Havre et d’Évreux.
Le jeudi 4 juin, une collecte exceptionnelle sera organisée dans le cadre du château de Trangis à Évreux, de 12 h 30 à 17 h 30.
Le 13 juin, les Maisons du don de Bois-Guillaume et du Havre proposeront une animation inédite avec une chasse au trésor immersive destinée à sensibiliser les participants à l’importance du don.
Le lendemain, à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, plusieurs collectes mobiles bénéficieront d’animations spécifiques afin de remercier les donneurs et de favoriser la participation du plus grand nombre.
Le jeudi 4 juin, une collecte exceptionnelle sera organisée dans le cadre du château de Trangis à Évreux, de 12 h 30 à 17 h 30.
Le 13 juin, les Maisons du don de Bois-Guillaume et du Havre proposeront une animation inédite avec une chasse au trésor immersive destinée à sensibiliser les participants à l’importance du don.
Le lendemain, à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, plusieurs collectes mobiles bénéficieront d’animations spécifiques afin de remercier les donneurs et de favoriser la participation du plus grand nombre.
Les besoins restent constants
L’EFS rappelle que les besoins des patients demeurent quotidiens et ne diminuent pas pendant l’été. Chaque jour, des milliers de personnes nécessitent des transfusions sanguines ou des traitements à base de produits issus du don de sang, de plasma ou de plaquettes.
Face à des réserves actuellement inférieures au niveau souhaité, l’établissement invite les habitants de Normandie à prendre rendez-vous dès maintenant dans les collectes ou les Maisons du don les plus proches afin de contribuer à maintenir un niveau de stock suffisant pour répondre aux besoins des malades.
Face à des réserves actuellement inférieures au niveau souhaité, l’établissement invite les habitants de Normandie à prendre rendez-vous dès maintenant dans les collectes ou les Maisons du don les plus proches afin de contribuer à maintenir un niveau de stock suffisant pour répondre aux besoins des malades.
À SAVOIR
* Un don de sang dure environ 45 minutes, dont une dizaine de minutes de prélèvement.
* Les hommes peuvent donner jusqu’à six fois par an, les femmes jusqu’à quatre fois.
* Le don est possible dès l’âge de 18 ans et jusqu’à 70 ans sous certaines conditions.
* Il est recommandé de bien s’hydrater avant et après le don, particulièrement en période de fortes chaleurs.
* Un don de sang dure environ 45 minutes, dont une dizaine de minutes de prélèvement.
* Les hommes peuvent donner jusqu’à six fois par an, les femmes jusqu’à quatre fois.
* Le don est possible dès l’âge de 18 ans et jusqu’à 70 ans sous certaines conditions.
* Il est recommandé de bien s’hydrater avant et après le don, particulièrement en période de fortes chaleurs.
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