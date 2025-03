Mantes-la-Ville (Yvelines) : Un chauffard interpellé après une course-poursuite avec la police

Dès les premiers instants, l’individu au volant a engagé une course effrénée, mettant en péril la sécurité des usagers. Il a notamment circulé à contre-sens et à vive allure, multipliant les manœuvres à risque. Après plusieurs minutes de poursuite à travers les rues du secteur, il a finalement abandonné son véhicule moteur tournant sur la chaussée, avant de tenter de s’enfuir à pied.



Son échappée a pris fin aux abords du centre commercial des Merisiers, où la brigade anticriminalité, grâce à une parfaite coordination avec les autres effectifs de police, est parvenue à l’interpeller.



Les premières vérifications ont révélé que l'automobiliste était connu des services de police pour des faits similaires. En outre, il condusait malgré l'annulation judiciaire de son permis et sous l'emprise de stupéfiants (positif au cannabis).