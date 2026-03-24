Manche : un cycliste percuté par un conducteur en fuite, la gendarmerie lance un appel à témoins

Un accident de la route impliquant un cycliste et un véhicule en fuite s’est produit en milieu de journée à Picauville (Manche). Les enquêteurs cherchent activement des témoins, notamment le conducteur d’un fourgon blanc.