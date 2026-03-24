Manche : un cycliste percuté par un conducteur en fuite, la gendarmerie lance un appel à témoins

L'appel à témoin lancé par la gendarmerie s'inscrit dans le cadre de l'enquête destinée à identifier le conducteur en fuite - Illustration infoNormandie
Un accident corporel de la circulation s’est produit ce mardi 24 mars, vers 12h30, sur la commune de Picauville (Manche). Les faits se sont déroulés sur la RD24, au niveau de la route de Pont-l’Abbé.
Selon les premiers éléments de l'enquête, un cycliste circulait en direction de Prétot-Sainte-Suzanne lorsqu’il a été percuté par l’arrière par un véhicule roulant dans le même sens. Le conducteur a immédiatement pris la fuite. La victime dont la gravité des blessures n'est pas précisée serait un homme d'une cinquantaine d'annéers.
Selon les premiers éléments de l'enquête, un cycliste circulait en direction de Prétot-Sainte-Suzanne lorsqu’il a été percuté par l’arrière par un véhicule roulant dans le même sens. Le conducteur a immédiatement pris la fuite. La victime dont la gravité des blessures n'est pas précisée serait un homme d'une cinquantaine d'annéers.
Un fourgon blanc recherché
Dans le cadre de l’enquête, la gendarmerie de la Manche lance un appel à témoins, en particulier à destination du conducteur d’un fourgon blanc qui aurait été témoin de la scène. Ce dernier pourrait détenir des éléments déterminants pour identifier le véhicule en fuite..
Toute personne disposant d’informations est invitée à se manifester auprès des enquêteurs.
Contact : Brigade de proximité de Sainte-Mère-Église – composer le 17 ou le 02 33 21 72 00.
Toute personne disposant d’informations est invitée à se manifester auprès des enquêteurs.
Contact : Brigade de proximité de Sainte-Mère-Église – composer le 17 ou le 02 33 21 72 00.