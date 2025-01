Maisons et routes inondées en Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers sont déjà intervenus une centaine de fois

Gournay-en-Bray : La circulation est compliquée, notamment sur la RN31, où le débordement de l’Epte a rendu certaines portions de route impraticables (lire ci-dessous). Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence.



Neuville-Ferrières : Trois maisons ont été inondées. Une personne a dû être évacuée, mais aucun blessé n’est à déplorer. La mairie a dépêché une équipe sur place pour évaluer la situation et organiser d’éventuels secours supplémentaires.



Recommandations aux usagers



Les autorités rappellent que la prudence est de mise sur les routes ce matin, particulièrement dans les secteurs où les risques de verglas et d’inondations persistent. Il est conseillé d’éviter les déplacements non indispensables et de rester attentif aux consignes des autorités locales.