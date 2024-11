Les sapeurs-pompiers mobilisés pour un feu dans une tour de 10 étages sur les Hauts-de-Rouen

Un incendie dans un appartement d’une tour d’habitation de dix mobilise ce lundi en fin d’après-midi vingt sapeurs pompiers à Rouen (Seine-Maritime).



Les secours ont été appelés à se rendre peu après 17 heures, avec cinq engins, dans le quartier des Sapins où un feu s’est déclaré dans l’immeuble Bayeux, au cinquième étage.



Le locataire avait évacué les lieux à l’arrivée des sapeurs- pompiers. L’homme âgé de 50 ans a été pris en charge pour un bilan.



Le feu a été circonscrit au moyen d’une lance à incendie. A 18 heures, les secours étaient toujours sur place et procédaient à des reconnaissances et à la ventilation de l’appartement et des parties communes.