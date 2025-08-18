Connectez-vous S'inscrire
Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine


Publié le Lundi 18 Août 2025 à 09:40

Hier en début de soirée, un homme de 27 ans a été arrêté par la police alors qu’il venait de pénétrer par effraction dans un pavillon de Verneuil-sur-Seine (Yvelines).



Le suspect est entré dans l’habitation en fracturant un volet et une petite fenêtre - illustration
Les forces de l’ordre ont été alertées ce dimanche vers 19h30 par un appel de télésurveillance signalant une effraction dans une habitation située rue du Moulin à Vent.
À leur arrivée sur place, les policiers ont constaté la présence d’un individu à l’intérieur de la maison.

Un sac rempli d’objets

Lors de son interpellation, le suspect, âgé de 27 ans, était porteur de plusieurs montres, d’argent liquide ainsi que d’un sac à dos rempli d’objets divers, dont l’inventaire doit encore être établi. Les policiers ont également constaté que le cambrioleur avait fracturé un volet et une petite fenêtre du rez-de-chaussée pour pénétrer dans les lieux.

Placé en garde à vue

Le suspect a été conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine des objets retrouvés en sa possession



Vous pouvez réagir à cet article

