Les Yvelines : un cambrioleur interpellé en flagrant délit dans une maison à Verneuil-sur-Seine

Les forces de l’ordre ont été alertées ce dimanche vers 19h30 par un appel de télésurveillance signalant une effraction dans une habitation située rue du Moulin à Vent.
À leur arrivée sur place, les policiers ont constaté la présence d’un individu à l’intérieur de la maison.
Un sac rempli d’objets
Lors de son interpellation, le suspect, âgé de 27 ans, était porteur de plusieurs montres, d’argent liquide ainsi que d’un sac à dos rempli d’objets divers, dont l’inventaire doit encore être établi. Les policiers ont également constaté que le cambrioleur avait fracturé un volet et une petite fenêtre du rez-de-chaussée pour pénétrer dans les lieux.
Placé en garde à vue
Le suspect a été conduit au commissariat où il a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine des objets retrouvés en sa possession