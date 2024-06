Le viaduc de la Scie (RN27) fermé vers Dieppe pendant trois jours pour des travaux de nettoyage

Le viaduc de la scie, près de Dieppe (Seine-Maritime) sera fermé du mercredi 12 juin au vendredi 14 juin et la circulation interdite sur la RN27 dans le sens Rouen vers Dieppe entre Manéhouville et Tourville-Sur-Arques. La fermeture interviendra en journée, de 8 heures à 17 heures.



Cette mesure est prise dans le cadre de l’inspection détaillée périodique et des travaux de nettoyage du viaduc de la Scie réalisés par la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO).



Une déviation « S1 » sera mise en place via la RN2027 lors de ces fermetures.



En cas de nécessité la circulation dans le sens Dieppe vers Rouen sera basculée sur le sens opposé.



Les usagers sont invités à respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité.