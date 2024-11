Le ministre des Armées en visite dans l’Eure pour les commémorations de l’armistice du 11 novembre 1918

Le lundi 11 novembre, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens combattants, se rendra dans l’Eure pour rendre hommage aux soldats tombés lors de la Première Guerre mondiale, à l’occasion des commémorations de l’armistice de 1918. Cette visite s’articulera autour de deux cérémonies : l’une à Bernouville et l’autre à Vernon, avec une mise en lumière de l’action de Georges Clemenceau.



Hommage à Georges Clémenceau à Bernouville



La première partie de la journée débutera à Bernouville, un petit village de l’Eure. À 15h, le ministre sera accueilli par les élus locaux dans un cadre républicain pour débuter cette commémoration.



À 15 h 10, il dévoilera une plaque commémorative en l’honneur de Georges Clemenceau, chef du gouvernement français durant la Grande Guerre. Connu sous le surnom de “Père la Victoire”, Clemenceau est reconnu pour sa détermination et sa volonté d’amener la France à la victoire. Cette plaque apposée sur la façade de la mairie de Bernouville rappellera aux habitants son engagement pour la paix et la sécurité de la nation.



La cérémonie à Bernouville devrait s’achever aux alentours de 15 h 25, marquant ainsi un moment de mémoire collective dédié à une figure historique nationale.



Cérémonie commémorative à Vernon



Après ce premier hommage, Sébastien Lecornu rejoindra Vernon, ville où il a été le maire, pour une seconde séquence, davantage axée sur la mémoire des soldats.



Le ministre des Armées fera son arrivée à 16 h 00 pour présider cette cérémonie solennelle au Monument aux morts, situé Place de la République. La cérémonie débutera par la remise de décorations à plusieurs personnes, un moment symbolique qui honorera celles et ceux ayant œuvré pour la défense de la France.



À 16 h 30, le représentant du gouvernement prendra la parole pour lire un message officiel, rappelant l’importance de la mémoire et de la reconnaissance envers les anciens combattants et ceux qui se sont sacrifiés pour leur pays. Cet hommage se poursuivra à 16 h 50 par un dépôt de gerbes en mémoire des soldats morts au combat, accompagné d’un hommage collectif.



La cérémonie se conclura à 17 h 00, marquant ainsi une journée de recueillement et d’hommage.