Le client d'une escort-girl est attiré dans un guet-apens à Sartrouville (Yvelines)

Plus en détail, la victime explique qu'elle avait rendez-vous avec escort-girl dans la rue où a eu lieu précisément l'agression. Il confie avoir contacté l'escort-girl via un site spécialisé sur internet. Il se rendait donc à sa rencontre lorsque, arrivé sur le lieu et à l'heure fixée avec elle, trois individus vêtus de sombre ont surgi devant lui et l'ont dépouillé sous la menace d'un couteau.



Outre son téléphone portable, les malfaiteurs lui ont dérobé les 150€ destinés à la supposée prostituée.