Le Havre. Un étudiant américain se noie dans le bassin Vauban : la piste accidentelle privilégiée

Les secours sont rapidement arrivés sur les lieux. Les plongeurs des sapeurs-pompiers ont immédiatement fait des recherches et ont finalement retrouvé la victime qui a été remontée sur le quai. Elle était en arrêt cardio-respiratoire.



Malgré la tentative de réanimation et les soins prodigués par les sapeurs-pompiers puis l'équipe du SMUR, l'homme a été déclaré décédé par le médecin urgentiste.



Un certificat de décès avec obstacle médico-légal a été délivré et le corps laissé à la disposition des forces de l’ordre dans l’attente des pompes funèbres, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).