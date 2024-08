La voiture sans permis intéressait les deux jeunes, interpellés en flagrant délit près de Rouen

La voiture en question est en effet dégradée : la serrure a été détériorée, les fils du démarreur arrachés et reliés entre eux. Des recherches sont entreprises dans le secteur et permettent aux policiers de repérer dans une rue voisine un homme en train d'éclairer l'habitacle d'une voiture avec une lampe torche. Le suspect est interpellé ainsi que son complice.



Ces deux seinomarins âgés de 20 et 22 ans, respectivement originaires de Gancourt-Saint-Etienne et de Ferrières-en-Bray, , près de Gournay-en-Bray. Tous deux étaient alcoolisés : 1,18 g dans le sang pour le premier, 1,86 g pour le second. Ils ont été placés en garde à vue pour tentative de vol.