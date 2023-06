La mort d’un ado, tué par un policier à Nanterre suscite la colère dans les Yvelines

La mort d’un jeune homme de 17 ans, tué par un policier lors d’un refus d’obtempérer mardi matin à Nanterre (Hauts-de-Seine) a suscité des mouvements de colère dans les Yvelines. A Mantes-la-Jolie, une mairie de quartier est partie en fumée, victime d’un incendie criminel.



À Poissy, ce mercredi matin, c’est le commissariat de police, boulevard Louis-Lemelle, qui a été la cible d’un jet de bouteille en verre. Il n’y a pas eu de blessé mais la bouteille a éclaté entre deux véhicules de police stationnés devant le commissariat. Les policiers ont constaté de la fumée qui s’échappait des débris de verre.



L’auteur des faits a réussi à prendre la fuite. Grâce à sa description, il a été interpellé un peu plus tard. Le suspect, âgé de 36 ans, a été placé en garde à vue.



A Élancourt, deux individus de 16 et 22 ans, ont été appréhendés ce mercredi vers 13 heures allée des Montagnards, après avoir inscrit des slogans anti-police, sur un mur, à savoir « mort aux porcs » et « policiers, allez baiser vos mères ».



Les deux jeunes gens, qui ont pris la fuite à l’arrivée des forces de l’ordre, ont été retrouvés et interpellés