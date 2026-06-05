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Un roulottier et son guetteur surpris en pleine action à Rouen : la BAC saisit leurs armes


Vendredi 5 Juin 2026 - 11:26

Repérés par la BAC alors qu’ils fouillaient un utilitaire dont une vitre venait d’être brisée, deux jeunes hommes de 15 et 19 ans ont été interpellés en flagrant délit dans le centre-ville de Rouen. Plusieurs armes et objets suspects ont été saisis.




Les deux roulottiers, interpellés en flagrant délit ce vendredi matin rue Lecanuet, sont actuellement en garde à vue - Illustration
Les deux roulottiers, interpellés en flagrant délit ce vendredi matin rue Lecanuet, sont actuellement en garde à vue - Illustration
Deux hommes, âgés de 15 et 19 ans, ont été interpellés ce vendredi matin en fin de nuit dans le centre-ville de Rouen. Repérés par une patrouille de la Brigade anti-criminalité (BAC) alors qu’ils s’en prenaient à un véhicule utilitaire, ils ont été arrêtés en flagrant délit.

Aux alentours de 4 heures, rue Jean-Lecanuet, les policiers en civil ont remarqué deuxc individus dont le comportement leur a paru suspect. Un adolescent vêtu de noir faisait le guet tandis qu’un second individu fouillait l’intérieur d’un Peugeot Partner dont une vitre latérale venait d’être brisée. À la vue des fonctionnaires, les deux hommes ont tenté de se débarrasser de plusieurs objets avant de prendre la fuite, sans succès. Ils ont été interpellés quelques minutes plus tard.


Armes et matériel saisis

Le plus jeune, âgé de 15 ans, était en possession d’une bombe lacrymogène au poivre, d’une petite paire de jumelles et d’une lampe torche. Son complice, âgé de 19 ans, portait quant à lui un poing américain, une lampe torche ainsi qu’une paire de gants.

L’ensemble du matériel a été saisi par les enquêteurs. Les deux suspects ont été conduits à l’hôtel de police et placés en garde à vue afin d'être entendus sur les faits.

Le propriétaire du véhicule, domicilié à Sacquenville dans l’Eure, a été invité à déposer plainte. L’enquête se poursuit .
 




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