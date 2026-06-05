Un roulottier et son guetteur surpris en pleine action à Rouen : la BAC saisit leurs armes

Repérés par la BAC alors qu’ils fouillaient un utilitaire dont une vitre venait d’être brisée, deux jeunes hommes de 15 et 19 ans ont été interpellés en flagrant délit dans le centre-ville de Rouen. Plusieurs armes et objets suspects ont été saisis.