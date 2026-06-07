Mort de Lyhanna : collectifs et anonymes appellent à un rassemblement devant le palais de justice de Rouen

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, plusieurs collectifs citoyens et de protection de l’enfance appellent à un rassemblement lundi 8 juin en soirée devant le palais de justice de Rouen. Ils dénoncent des défaillances dans la prise en charge des signalements visant le principal suspect.