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Mort de Lyhanna : collectifs et anonymes appellent à un rassemblement devant le palais de justice de Rouen


Dimanche 7 Juin 2026 - 09:45

Après la mort de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, plusieurs collectifs citoyens et de protection de l’enfance appellent à un rassemblement lundi 8 juin en soirée devant le palais de justice de Rouen. Ils dénoncent des défaillances dans la prise en charge des signalements visant le principal suspect.




De nombreux appels à se rassembler devant le palais de justice de Rouen lundi soir sont publiés sur les réseaux sociaux, depuis la mort de Lyhanna, 11 ans (Photo publiée par la gendarmerie du Gers lors de l'appel à témoin)
De nombreux appels à se rassembler devant le palais de justice de Rouen lundi soir sont publiés sur les réseaux sociaux, depuis la mort de Lyhanna, 11 ans (Photo publiée par la gendarmerie du Gers lors de l'appel à témoin)
L’émotion suscitée par la disparition puis la découverte du corps sans vie de la jeune Lyhanna continue de provoquer de nombreuses réactions à travers la France. À Rouen, plusieurs collectifs ont lancé, sur les réseaux sociaux, un appel à se réunir devant le palais de justice afin de rendre hommage à l’enfant et réclamer des réponses sur le traitement des plaintes déposées avant le drame.

Le rendez-vous est fixé lundi 8 juin à partir de 18 h 30 ou 19 heures, selon les organisateurs, devant le palais de justice de Rouen, rue aux Juifs.

« Plus jamais ça »

Sur les affiches diffusées sur les réseaux sociaux, les organisateurs dénoncent ce qu’ils considèrent comme des dysfonctionnements ayant permis à un homme déjà signalé pour des faits visant des mineurs de demeurer libre.

Les collectifs demandent notamment un traitement prioritaire des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs, un renforcement du suivi des personnes mises en cause ainsi qu’une plus grande transparence sur les décisions judiciaires ayant conduit à l’absence de poursuites ou de mesures de contrôle dans certaines affaires.

Le rassemblement est annoncé comme statique, pacifique et ouvert à tous. Les participants sont invités à venir exprimer leur soutien à la famille de Lyhanna mais également à l’ensemble des victimes de violences faites aux enfants.

L’affaire Lyhanna a conduit les ministères de la Justice et de l’Intérieur à diligenter une mission d’inspection afin d’examiner les conditions de traitement des procédures antérieures visant le principal suspect. Les conclusions de cette enquête administrative sont attendues dans les prochaines semaines.

A SAVOIR
Rassemblement en mémoire de Lyhanna
* Lieu : Palais de justice de Rouen
* Date : lundi 8 juin 2026
* Horaire : 18 h 30 à 19 h selon les appels diffusés
* Manifestation statique et pacifique
 




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