La Seine-Maritime en vigilance orange : mesures exceptionnelles pour les transports scolaires

- Élèves des collèges et lycées inscrits sur des circuits scolaires (numéros 5XXX) :

Les élèves concernés seront pris en charge pour un retour à leur domicile après le déjeuner, entre 13 h et 14 h. La coordination est assurée avec les établissements scolaires préalablement informés.



- Élèves des lignes commerciales (numéros 501 à 531) :

Ces lignes ne sont pas impactées par l’arrêté préfectoral. Les élèves voyageront aux horaires habituels, la restriction ne s’appliquant qu’aux circuits scolaires spécifiques.



- Élèves des écoles maternelles et primaires :

En raison de leur jeune âge, ces élèves continueront d’être pris en charge aux horaires habituels de sortie de classe. Les trajets se terminant avant 18 heures, aucune modification n’est prévue pour cette catégorie.