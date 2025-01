La Seine-Maritime en vigilance orange inondations : évacuations préventives et routes coupées

Météo-France a placé la Seine-Maritime en vigilance orange en raison d’un risque de crues importantes sur le tronçon de l’Epte. Des débordements sont en cours et devraient se poursuivre dans les prochaines 24 heures sur l’ensemble du tronçon. D’autres cours d’eau, notamment le Sorson et le Héron, connaissent également des montées des eaux préoccupantes.



Un phénomène de moindre ampleur est observé sur la Seine amont, entre Poses et Elbeuf, mais aucune difficulté particulière n’est signalée à ce stade sur ce secteur.