L' A29 fermée en direction du pont de Normandie la nuit du 18 au 19 septembre

Des travaux de dépose d'un panneau à message variable sont programmés sur l'autoroute A29, à proximité de Saint-Romain-de-Colbosc, en Seine-Maritime, dans la nuit du 18 au 19 septembre. Cette opération, pilotée par la Société des autoroutes Paris Normandie (SAPN), gestionnaire de l’autoroute, nécessitera des mesures spécifiques, dont la fermeture nocturne de l’autoroute de 20 heures à 6 heures le lendemain matin.



Cette coupure temporaire de la circulation, dans le sens Saint-Saëns vers Beuzeville via le pont de Normandie, est essentielle pour assurer le bon déroulement des travaux et la sécurité des usagers.



Durant cette opération, un itinéraire de déviation sera mis en place afin de faciliter la circulation des automobilistes. Les usagers seront déviés depuis l'A29 vers l'échangeur n°6 et devront ensuite suivre la RD39 en direction du Pont de Tancarville. Après cela, ils emprunteront la RD6015, puis la RD6382. Enfin, ils rejoindront l'A131, permettant un accès de nouveau à l'A29 en direction du Pont de Normandie.