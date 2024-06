L’A29 coupée ce matin suite à un accident sur le viaduc du Grand Canal au Havre

En Seine-Maritime, la circulation est actuellement coupée sur l’autoroute A29, dans le sens Saint-Saëns vers Beuzeville depuis l'échangeur n°5 ZI, en raison d’un accident survenu sur le viaduc du Grand Canal du Havre actuellement en travaux, ce mercredi matin.



Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'accident pour assurer la protection du site.



Un itinéraire de déviation est mis en place. Aussi, depuis l'A29, les usagers sont déviés vers l'échangeur n°5 ZI Le Havre puis empruntent la route industrielle vers le port du Havre et retrouvent la direction de Caen.



À signaler qu’un bouchon de 3 kilomètres environ s'est formé sur l'A29, en amont de la coupure estimée à environ 1 heure, signale Bison Futé à 7h53.



Les usagers sont invités à la plus grande prudence à l'approche du secteur et à suivre les consignes du gestionnaire.