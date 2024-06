L’A150 coupée à la Vaupalière en direction de Rouen à cause d’un accident

L’autoroute A150 a été coupée momentanement a la circulation ce jeudi en milieu d’après-midi à hauteur de La Vaupalière dans le sens Barentin vers Rouen.



Un accident corporel avec trois véhicules impliqués s’est produit vers 14h30 entre les points kilométriques 5 et 6.



Pour les besoins de l’intervention des secours, l’autoroute a été fermée et une deviation par la D1043 a été mise en place entre l’échangeur de la Vaupalière et celui de Canteleu.



« Un bouchon de 4 km a été enregistré en amont de la sortie obligatoire ».



L’A150 a été rouverte à 15h40, mais la circulation reste très difficile vers Rouen en raison des bouchons provoqués, prévient la Direction interdépartementale des routes nord-ouest.



La plus grande prudence est recommandée.