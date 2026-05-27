Connectez-vous S'inscrire

L'A13 coupée dans l’Eure après un accident près de Saint-Ouen-de-Thouberville


Mercredi 27 Mai 2026 - 11:16

Un accident impliquant une voiture et une flèche lumineuse de rabattement provoque de fortes perturbations ce mercredi matin sur l’A13, dans le sens Paris-Caen. Une déviation est mise en place par la SAPN.




Capture d'écran ©Google Maps
Capture d'écran ©Google Maps
La circulation est très compliquée ce mercredi 27 mai sur l’autoroute A13, dans l’Eure. Un accident impliquant un véhicule léger et une flèche lumineuse de rabattement de la SAPN s’est produit vers 10h10 à hauteur de Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure), dans le sens Paris vers Caen, annonce Bison Futé.

L’autoroute est coupée dans ce sens de circulation. Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées sur place pour assurer le balisage, sécuriser la zone, procéder au nettoyage de la chaussée et organiser l’évacuation des véhicules accidentés. Aucun bilan humain n’a été communiqué à ce stade.

Une déviation par Maison-Brûlée et Bourg-Achard

La SAPN a mis en place un itinéraire de déviation. Les automobilistes venant de Paris doivent quitter l’A13 au diffuseur n°24 de Maison-Brûlée, emprunter la RD675, puis reprendre leur trajet par l’échangeur n°25 de Bourg-Achard, en direction de Caen.

La durée de l’événement reste indéterminée. Un bouchon d’environ sept kilomètres s’est formé en amont de la coupure, avec une tendance à la dégradation. Les usagers sont invités à faire preuve d’une grande prudence à l’approche du secteur et à suivre les consignes du gestionnaire autoroutier.



FIL INFO

L'A13 coupée dans l’Eure après un accident près de Saint-Ouen-de-Thouberville

27/05/2026

Caen : après un tir de mortier visant des pompiers, une opération de police déployée à la Guérinière

27/05/2026

Musiques du monde et swing au Musée des instruments à vent à La Couture-Boussey

26/05/2026

Le Havre : un pavillon ravagé par les flammes après un feu de haie

25/05/2026

Face-à-face entre deux véhicules à Breauté : six personnes impliquées, la D910 coupée

25/05/2026
AUDIO