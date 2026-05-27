L'A13 coupée dans l’Eure après un accident près de Saint-Ouen-de-Thouberville

La circulation est très compliquée ce mercredi 27 mai sur l’autoroute A13, dans l’Eure. Un accident impliquant un véhicule léger et une flèche lumineuse de rabattement de la SAPN s’est produit vers 10h10 à hauteur de Saint-Ouen-de-Thouberville (Eure), dans le sens Paris vers Caen, annonce Bison Futé.



L’autoroute est coupée dans ce sens de circulation. Les équipes d’intervention et de sécurité sont mobilisées sur place pour assurer le balisage, sécuriser la zone, procéder au nettoyage de la chaussée et organiser l’évacuation des véhicules accidentés. Aucun bilan humain n’a été communiqué à ce stade.