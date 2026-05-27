Caen : après un tir de mortier visant des pompiers, une opération de police déployée à la Guérinière

La réponse au tir de morteir sur un véhicule des pompiers a été immédiate : une opération de police a été organisée mise dans la soirée à la Guérinière - Illustration
Une opération de contrôle a été mise en place ce mardi soir dans le quartier de la Guérinière, à Caen (Calvados), après un tir de mortier d’artifice visant un véhicule des sapeurs-pompiers en intervention quelques heures plus tôt.
Dans un message publié ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux, la préfecture du Calvados indique que le préfet, « en lien avec le parquet de Caen », a réagi immédiatement en décidant de mobiliser les forces de l'ordre dans le secteur afin de renforcer les contrôles et la présence sur la voie publique.
Les autorités précisent que plusieurs individus et véhicules ont été contrôlés au cours de cette opération. Plusieurs infractions routières ont également été relevées.
Dans un message publié ce mercredi matin sur ses réseaux sociaux, la préfecture du Calvados indique que le préfet, « en lien avec le parquet de Caen », a réagi immédiatement en décidant de mobiliser les forces de l'ordre dans le secteur afin de renforcer les contrôles et la présence sur la voie publique.
Les autorités précisent que plusieurs individus et véhicules ont été contrôlés au cours de cette opération. Plusieurs infractions routières ont également été relevées.
« Attaquer des sapeurs-pompiers est inadmissible »
La préfecture condamne fermement les faits survenus contre les secours. « Attaquer des sapeurs-pompiers en intervention est inadmissible », souligne-t-elle, rappelant que ces actes mettent directement en danger les personnels engagés pour protéger et secourir la population.
L’État annonce par ailleurs un renforcement des opérations de contrôle afin « d’identifier et d’interpeller les auteurs de ces troubles à l’ordre public ».
L’État annonce par ailleurs un renforcement des opérations de contrôle afin « d’identifier et d’interpeller les auteurs de ces troubles à l’ordre public ».