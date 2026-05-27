Caen : après un tir de mortier visant des pompiers, une opération de police déployée à la Guérinière

CALVADOS

Après le tir de mortier d’artifice ayant visé un véhicule de sapeurs-pompiers en intervention à Caen, le préfet et le parquet ont rapidement réagi. Une opération de police a été mise en place dans le quartier de la Guérinière afin de retrouver les auteurs.