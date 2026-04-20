Jean-Pierre Farandou en déplacement à Darnétal et Notre-Dame-de-Bondeville ce mardi autour de l’insertion

Ces initiatives s’inscrivent dans le champ de l’insertion par l’activité économique, secteur qui associe emploi, accompagnement social et formation.



En Seine-Maritime, plusieurs associations développent ce type de réponses pour lutter contre l’exclusion, notamment dans les quartiers prioritaires et les territoires confrontés à des difficultés d’accès durable à l’emploi.



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