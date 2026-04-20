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Jean-Pierre Farandou en déplacement à Darnétal et Notre-Dame-de-Bondeville ce mardi autour de l’insertion

SEINE-MARITIME


Lundi 20 Avril 2026 - 14:29

Le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, est attendu ce mardi 21 avril en Seine-Maritime., annonce la préfecture Deux étapes sont prévues à Darnétal et à Notre-Dame-de-Bondeville pour mettre en lumière des initiatives locales d’insertion par l’activité économique.




Jean-Pierre Farandou - illustration © Facebook
Jean-Pierre Farandou - illustration © Facebook
Jean-Pierre Farandou effectuera ce mardi 21 avril après-midi un déplacement en Seine-Maritime consacré aux politiques d’insertion et au retour à l’emploi des publics les plus fragiles.

Le ministre du Travail et des Solidarités se rendra successivement à Darnétal puis à Notre-Dame-de-Bondeville afin de visiter trois structures engagées sur le terrain : Relais Horizon Emploi, la Case Départ et la Fabrik à Yoops.

Des solutions locales face à la précarité

À travers cette visite, le gouvernement entend valoriser des dispositifs qui accompagnent des personnes éloignées de l’emploi. Ces structures misent sur un suivi individualisé, la reprise d’activité progressive et la remobilisation professionnelle.

Le déplacement doit également permettre des échanges avec les responsables associatifs, les salariés en insertion et les partenaires locaux mobilisés autour de ces parcours d’accompagnement.

Un focus sur l’économie sociale et solidaire

Ces initiatives s’inscrivent dans le champ de l’insertion par l’activité économique, secteur qui associe emploi, accompagnement social et formation.

En Seine-Maritime, plusieurs associations développent ce type de réponses pour lutter contre l’exclusion, notamment dans les quartiers prioritaires et les territoires confrontés à des difficultés d’accès durable à l’emploi.

Plus de détails à venir sur infoNormandie sur le déroulement de cette visite.

A SAVOIR  : Les étapes annoncées
Darnétal : visite de Relais Horizon Emploi
Notre-Dame-de-Bondeville : rencontres à la Case Départ et à la Fabrik à Yoops
Thème central : insertion des publics précaires et retour à l’emploi



FIL INFO

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