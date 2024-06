Ivre et sans permis, il est interpellé en train de barbouiller de peinture un radar, à Oissel près de Rouen

L'attention des policiers a été attirée par une voiture arrêtée tout près du radar automatique situé entre le rond-point des Vaches et celui des Colonnes. Faisant alors fait demi-tour, ils ont remarqué la présence sur place d'un homme dont le comportement leur a paru suspect. Les fonctionnaires se sont arrêtés pour le contrôler, c'est ainsi qu'ils se sont aperçus que l'automobiliste venait de barbouiller de peinture les optiques du radar automatique.Lors des vérifications d'usage, il s'est avéré que le mis en cause était alcoolisé, en défaut de permis de conduire et d'assurance, et que la carte grise de son véhicule n'avait pas été permutée. Autant d'infractions qui ont conduit à son placement en garde à vue pour quelques heures.----------------------------