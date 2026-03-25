Ivre au volant, elle manque de percuter une voiture de police à Saint-Étienne-de-Rouvray

La conductrice a été contrôlée positive lors du dépistage d'alcoolémie - Illustration
Vers 23 heures, ce mardi 24 mars, un équipage de police en patrouille de sécurisation repère un véhicule stationné de manière irrégulière, à cheval sur le trottoir et la chaussée, avenue de Felling à Saint-Étienne-de-Rouvray.
À l’approche des fonctionnaires, la conductrice effectue brusquement une marche arrière en direction de leur véhicule, s’arrêtant à quelques centimètres seulement. L'automobiliste a ensuite enclenché la marche avant et a repris sa route comme si de rien n'était.
À l’approche des fonctionnaires, la conductrice effectue brusquement une marche arrière en direction de leur véhicule, s’arrêtant à quelques centimètres seulement. L'automobiliste a ensuite enclenché la marche avant et a repris sa route comme si de rien n'était.
Alcoolémie positive
Intrigués par le comportement de la conduictrice, les policiers activent alors leurs avertisseurs sonores et lumineux pour procéder à l'interception du véhicule. Ce dernier finit par s’immobiliser. Au volant, une femme de 37 ans présente des signes évidents d’alcoolisation et reconnaît avoir consommé de l’alcool.
Le dépistage s’avère positif, confirmé par un taux de 0,77 mg d’alcool par litre d’air expiré lors du contrôle à l’éthylomètre.
Le véhicule a été immobilisé. La conductrice a été placée en garde à vue et son permis de conduire fait l’objet d’une rétention.
Le dépistage s’avère positif, confirmé par un taux de 0,77 mg d’alcool par litre d’air expiré lors du contrôle à l’éthylomètre.
Le véhicule a été immobilisé. La conductrice a été placée en garde à vue et son permis de conduire fait l’objet d’une rétention.