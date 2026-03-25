 .wm-subtitle-hidden{ display:none !important; }
Connectez-vous S'inscrire

Ivre au volant, elle manque de percuter une voiture de police à Saint-Étienne-de-Rouvray

SEINE-MARITIME



Mercredi 25 Mars 2026 - 11:36



Une conductrice de 37 ans a été interpellée dans la nuit du mardi 24 mars après un contrôle routier. Son taux d’alcool dépassait largement la limite autorisée.



La conductrice a été contrôlée positive lors du dépistage d'alcoolémie - Illustration
La conductrice a été contrôlée positive lors du dépistage d'alcoolémie - Illustration
Vers 23 heures, ce mardi 24 mars, un équipage de police en patrouille de sécurisation repère un véhicule stationné de manière irrégulière, à cheval sur le trottoir et la chaussée, avenue de Felling à Saint-Étienne-de-Rouvray.

À l’approche des fonctionnaires, la conductrice effectue brusquement une marche arrière en direction de leur véhicule, s’arrêtant à quelques centimètres seulement. L'automobiliste a ensuite enclenché la marche avant et a repris sa route comme si de rien n'était.

Alcoolémie positive

Intrigués par le comportement de la conduictrice, les policiers activent alors leurs avertisseurs sonores et lumineux pour procéder à l'interception du véhicule. Ce dernier finit par s’immobiliser. Au volant, une femme de 37 ans présente des signes évidents d’alcoolisation et reconnaît avoir consommé de l’alcool.

Le dépistage s’avère positif, confirmé par un taux de 0,77 mg d’alcool par litre d’air expiré lors du contrôle à l’éthylomètre.

Le véhicule a été immobilisé. La conductrice a été placée en garde à vue et son permis de conduire fait l’objet d’une rétention.




FIL INFO

Ivre au volant, elle manque de percuter une voiture de police à Saint-Étienne-de-Rouvray

25/03/2026

Vent et orages : accès interdit aux piétons et deux-roues sur trois grands axes de l’estuaire

24/03/2026

Évreux : sept fermetures de classes et une (seule) ouverture envisagées pour la rentrée scolaire 2026

24/03/2026

Manche : un cycliste percuté par un conducteur en fuite, la gendarmerie lance un appel à témoins

24/03/2026

A84 : un poids lourd renversé coupe l’autoroute vers Caen au niveau de Monts-en-Bessin

24/03/2026

Vittefleur : une fuite de gaz après des travaux, une dizaine d’habitants évacués

24/03/2026
Articles audio
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
   
 