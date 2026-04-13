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Isneauville : un chat secouru après une chute dans un puits de 4 mètres

SEINE-MARITIME


Lundi 13 Avril 2026 - 19:45

Tombé au fond d’un puits sec chez un particulier, un chat a été récupéré sain et sauf ce lundi après-midi à Isneauville. Une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers a été mobilisée pour mener l’intervention en toute sécurité.




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Un chat tombé dans un puits sec a été récupéré sain et sauf par les sapeurs-pompiers, mobilisés ce lundi après-midi à Isneauville, dans la métropole de Rouen.

L’intervention s’est déroulée route de Neufchâtel, chez un particulier. L’animal se trouvait au fond d’un puits sec d’environ quatre mètres de profondeur. Avant toute action, les secours ont procédé à des relevés de l’air ambiant afin d’écarter tout risque lié à la présence de gaz.

Une opération délicate

Une équipe spécialisée est ensuite intervenue pour extraire le chat en toute sécurité. Les sapeurs-pompiers ont utilisé du matériel spécifique de sauvetage et de protection contre les chutes pour atteindre l’animal et le remonter à la surface.

L’opération s’est conclue sans incident. Le chat, indemne, a été restitué à son propriétaire.
 



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