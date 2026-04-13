Isneauville : un chat secouru après une chute dans un puits de 4 mètres

SEINE-MARITIME

Tombé au fond d’un puits sec chez un particulier, un chat a été récupéré sain et sauf ce lundi après-midi à Isneauville. Une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers a été mobilisée pour mener l’intervention en toute sécurité.