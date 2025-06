Interpellé à Limay (Yvelines) dans une affaire de maltraitance animale, un homme agresse violemment les policiers

L’homme, âgé de 52 ans et demeurant à Limay, a immédiatement adopté un comportement virulent envers les policiers. Manifestement en état d’ivresse, il a refusé d’obtempérer, s’est rebellé et a porté un coup de tête à l’un des fonctionnaires, tout en proférant insultes et menaces.



Face à cette violence, les forces de l’ordre ont dû faire usage du PIE (pistolet à impulsion électrique) en mode "contact" pour maîtriser l’individu, sous l’œil de la caméra-piéton activée durant l’intervention.