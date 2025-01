Intempéries en Seine-Maritime : évacuation d’une maison de retraite et d’un IME à Gournay-en-Bray

Météo France a placé le département en vigilance orange pour risque de crues, spécifiquement sur le tronçon de l’Epte. Le département est également en vigilance jaune pour pluie-inondation et neige-verglas.



Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment lors des déplacements, qu’il est conseillé de reporter dans la mesure du possible.



La situation reste préoccupante à Gournay-en-Bray, où le niveau de l’Epte continue de monter. Des impacts supplémentaires sont à craindre dans cette zone. Par ailleurs, la rue Boucault a été fermée à la circulation.



Les habitants sont invités à suivre les consignes de sécurité et à rester informés de l’évolution de la situation.