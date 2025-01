Inscriptions antisémites sur la synagogue de Rouen : le ou les auteurs activement recherchés

Une enquête a été ouverte par le parquet de Rouen, et confiée à la direction interdépartementale de la police nationale de Seine-Maritime. Dans la matinée d'hier, lundi 6 janvier, une plainte a été déposée par les responsables de la synagogue de Rouen, après la découverte de plusieurs tags sur la façade du lieu de culte et les murs de l'habitation du rabbin, située à proximité, rue des Bons Enfants.



Les faits, qui se seraient déroulés entre le 29 décembre et le 6 janvier, selon la police, ont été constatés par les enquêteurs hier vers 10 h 15.