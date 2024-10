Incendié pour la troisième fois : qui en veut au radar automatique de Fouqueville (Eure) ?

Pourquoi cet acharnement à vouloir le faire disparaître du paysage ?



Depuis sa mise en service en janvier 2006, au point kilométrique 56+200, les automobilistes se sont familiarisés avec ce radar fixe installé en rase campagne sur une ligne parfaitement droite entre le Bosc-Harel et Saint-Ouen-de-Pontcheuil. À cet endroit – la route est à deux voies – la vitesse est limitée à 80 km/h.



Depuis juillet 2020, le radar de première génération a été remplacé par un radar tourelle plus sophistiqué qui permet de flasher dans les deux sens de circulation.



La gendarmerie est venue constater les dégâts et a ouvert une enquête pour tenter d'identifier le ou les auteurs.