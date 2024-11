Incendie dans un immeuble à Saint-Étienne-du-Rouvray : un homme intoxiqué par les fumées

Un incendie s’est déclaré ce vendredi 1er novembre vers 12h30 dans un appartement situé au troisième et dernier étage d’un immeuble de la rue René Hartmann, a Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). Le feu, causé par du linge enflammé dans une chambre, a nécessité l’intervention de dix-neuf sapeurs-pompiers et cinq engins.



Un homme de 57 ans a été extrait de l’appartement, intoxiqué par les fumées. Il a été pris en charge par les secours, tandis que les pompiers procédaient à l’extinction, au déblai et à la ventilation des lieux.



L’intervention est toujours en cours, et une enquête déterminera les causes de l’incendie.