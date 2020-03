Incendie d’un entrepôt à Buchelay (Yvelines) : des bidons d’essence retrouvés sur place

Les premiers éléments de l’enquête ouverte par le commissariat de Mantes-la-Jolie a permis d’établir rapidement qu’il s’agissait d’un feu d’origine criminelle. La porte d’entrée de l’entrepôt a été fracturée et deux bidons, l’un de 20 litres et le second de 15 litres contenant une substance incendiaire ont été découverts sur les lieux.



L’intégralité de la surface au sol, entre 600 et 800 mètres carrés, a été détruite.



Des constatations de police technique et scientifique ont été effectuées sur le lieu de l’incendie et à proximité. Les relevés de traces et d’indices pourraient aider les enquêteurs à remonter jusqu’aux auteurs.