Incendie à Pacy-sur-Eure : 35 salariés d'une entreprise au chômage technique

Un incendie a détruit partiellement les locaux d'une entreprise de Pacy-sur-Eure (Eure), cette nuit de lundi 17 février. Le départ de feu a été signalé au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) à 4h06 ce matin. Immédiatement, des moyens importants ont été engagés sur les lieux du sinistre rue du 18 juin 1940, dans la zone commerciale et industrielle appelée "Intermarché" .



A l'arrivée des premiers secours, une partie du bâtiment de stockage, d'une superficie de 3 000 m2, était embrasée. Deux lances ont été déployées afin d'empêcher le feu de se propager davantage. L'action des sapeurs-pompiers a permis de contenir les flammes et de limiter les dégâts à une surface de 400 m2 environ.