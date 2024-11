Incendie à Elbeuf : 16 personnes, dont neuf enfants relogées et arrêté de péril pour l'immeuble sinistré

Le feu est désormais complètement éteint, indique à 20h30 le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis76), mais les opérations de déblaiement et de dégarnissage se poursuivent dans l'immeuble fortement endommagé par un incendie. Le nombre de sapeurs-pompiers sur place a été réduit, mais une vigilance reste de mise pour éviter toute reprise du feu. La rue Chennevière reste fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre.Au plus fort de l’intervention, 48 sapeurs-pompiers et 25 engins ont été mobilisés. Trois lances à incendie ont été nécessaires pour venir à bout des flammes, dont deux étaient encore utilisées par intermittence à 19h10 pour achever l’extinction.