Ils faisaient la course sur la RN 154 : deux jeunes permis contrôlés en grand excès de vitesse, près d'Evreux

Mardi 3 Septembre 2024 à 15:42

Deux automobilistes de 19 et 21 ans ont été contrôlés, dans la nuit de dimanche à lundi, à 186 km/h et 189 km/h sur la RN 154 entre Louviers et Évreux (Eure). Le plus jeune avait un permis probatoire et testé positif aux stupéfiants.

