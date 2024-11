Hauts-de-Rouen : les malfaiteurs s'emparent de la recette du tabac-presse et incendient une voiture

L’attaque a eu lieu samedi 16 novembre, peu avant 19 heures, à l’heure de la fermeture du commerce. Trois individus masqués, capuchés et gantés ont fait irruption de force dans la boutique. L’un des malfaiteurs, armé d’une arme longue, a menacé les gérants, un homme de 45 ans et une femme de 37 ans. Un client présent sur place a également été menacé et tenu à l’écart



Pendant ce temps, l’un des complices de l’homme armé s’est emparé du contenu du tiroir-caisse, contenant une partie de la recette de la journée.