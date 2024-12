Grave accident de la route à Roumare : quatre victimes, dont une fillette de 10 ans en urgence absolue

Un accident de la route s’est produit ce mercredi après-midi, aux alentours de 15 h 45, sur la Départementale 6015 à Roumare (Seine-Maritime), impliquant deux voitures dans une collision frontale. Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a immédiatement déployé quatorze sapeurs-pompiers, accompagnés de six véhicules d’assistance aux victimes (VSAV), pour intervenir sur les lieux. La circulation a été interrompue dans les deux sens afin de sécuriser la zone et de faciliter l’intervention des secours.