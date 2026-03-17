Grandes marées : le préfet maritime appelle à la vigilance sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord

Illustration Préfecture17
Des coefficients de marée supérieurs à 100 sont annoncés du jeudi 19 au dimanche 22 mars 2026 sur la façade maritime Manche mer du Nord. Une période qui devrait attirer de nombreux promeneurs, pêcheurs à pied et curieux sur le littoral.
Face à cet afflux attendu, le préfet maritime appelle à la plus grande prudence. Car lors des grandes marées, la mer peut piéger très vite : en quelques minutes, un promeneur, un pêcheur à pied ou un baigneur peut se retrouver isolé, voire emporté par les flots.
Face à cet afflux attendu, le préfet maritime appelle à la plus grande prudence. Car lors des grandes marées, la mer peut piéger très vite : en quelques minutes, un promeneur, un pêcheur à pied ou un baigneur peut se retrouver isolé, voire emporté par les flots.
Des courants plus forts et une mer plus dangereuse
Ces forts coefficients entraînent une hausse importante du marnage, autrement dit de l’écart entre la pleine mer et la basse mer. Conséquence directe : la remontée des eaux est plus rapide, les courants se renforcent et la mer devient nettement plus dangereuse.
Le message de prudence vise en priorité les amateurs de pêche à pied et les personnes qui se promènent sur l’estran, mais il concerne aussi les baigneurs. Sur cette façade maritime, les opérations d’assistance et de sauvetage sont nombreuses, en particulier lors des périodes de forte fréquentation du littoral.
Les secours en mer sont coordonnés par les deux CROSS de la façade Manche mer du Nord, particulièrement mobilisés lors de ce type d’épisode.
Le message de prudence vise en priorité les amateurs de pêche à pied et les personnes qui se promènent sur l’estran, mais il concerne aussi les baigneurs. Sur cette façade maritime, les opérations d’assistance et de sauvetage sont nombreuses, en particulier lors des périodes de forte fréquentation du littoral.
Les secours en mer sont coordonnés par les deux CROSS de la façade Manche mer du Nord, particulièrement mobilisés lors de ce type d’épisode.