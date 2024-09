Grand-Quevilly : excédé par le bruit, le locataire tire un coup de feu en l'air pour intimider ses voisins

Une femme de 56 ans s'est présentée aux policiers. Elle a indiqué que l'homme énervé était son compagnon et a expliqué qu'il avait eu un différend avec un locataire du troisième étage. Selon elle, ce voisin était descendu avec une arme de poing et avait tiré un coup de feu en l'air avant de quitter les lieux. Il n'y a pas eu de blessés.



Le mis en cause, âgé de 34 ans, a été rapidement retrouvé et interpellé sans arme. Il a donné sa version des faits aux policiers, se plaignant de subir des "troubles de voisinage", notamment à cause du bruit généré par ces voisins. Ne supportant plus la situation, il est descendu avec une arme de poing et a tiré en l'air depuis l'extérieur de l'immeuble. Il a ensuite précisé avoir dissimulé l'arme au coin de l'immeuble.



Le tireur a été placé en garde à vue pour violence volontaire avec arme, sans incapacité de travail.